Vídeo simula sobrevoo de cratera congelada em marte

Com base em fotografias em alta resolução tiradas ela sonda Mars Express, a Agência Espacial Europeia fez um vídeo que mostra como seria as imagens de uma nave sobrevoando a cratera marciana de Korolev.

As imagens da sonda foram unidas com as informações topográficas que os cientistas têm e transformadas em uma animação em 3D onde se vê a cratera coberta de gelo.

De acordo com cálculo dos cientistas, deve haver pó volta de 2,2 mil quilômetros cúbicos de água congelada no local.

Veja o vídeo: