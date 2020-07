Tecnologia: Operadora Claro inaugura era do 5G no país, começando com cobertura em São Paulo e Rio

A operadora Claro dá início aos serviços de 5G no Brasil a partir da próxima semana, quando São Paulo e Rio de Janeiro começam a contar com a rede 5G DSS.

Como revelado pela empresa, isso será possível com o recurso de compartilhamento de frequências, que permite a utilização do espectro atual já alocado.

“A nova tecnologia de rede móvel começa a ser implantada de forma pioneira no país pela operadora, em parceria com a Ericsson. A Claro terá cobertura 5G DSS nas regiões com maior demanda de tráfego, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro”, detalhou em comunicado.

Com a tecnologia DSS (Dynamic Spectrum Sharing, ou Compartilhamento Dinâmico de Espectro), é possível compartilhar as frequências disponíveis hoje, já alocadas ao Serviço Móvel Pessoal (SMP).

Como apontando, assim a rede da Claro passa a distribuir recursos dinamicamente entre os smartphones atuais, que operam até a quarta geração, e os novos, que sejam compatíveis com a nova rede 5G DSS. Clientes que adquirirem smartphones aptos já poderão ter as primeiras experiências com a tecnologia 5G, com conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional.

O anúncio da primeira rede 5G do país foi feito semana passada, de forma simultânea ao pré-lançamento do primeiro smartphone 5G no país, o Motorola Edge. O aparelho, que chega às lojas a partir do dia 14 de julho, conta com a tecnologia 5G baseada na plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 765 e modem X52, que suporta o recurso DSS.

“Em São Paulo, a cobertura 5G DSS da Claro estará disponível inicialmente na região da Avenida Paulista e Jardins. Nas semanas seguintes, vai gradativamente estender-se pelos bairros Campo Belo, Vila Madalena, Pinheiros, Itaim, Moema, Brooklin, Vila Olímpia, Cerqueira César, Paraíso, Ibirapuera, além da região da Av. Berrini e também de Santo Amaro, onde fica a sede da Claro em São Paulo”, informou.

Ainda segundo o comunicado, l plano de implantação da primeira rede 5G DSS do país foi apresentado nesta quarta-feira (08/07), quando Claro, Ericsson, Motorola e Qualcomm trouxeram demonstrações de uso da tecnologia no Allianz Parque, em São Paulo.

Com informações da Claro

