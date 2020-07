Penteados para cabelo fino que você pode fazer em 5 minutos

Mulheres que têm cabelos finos sempre procuram uma maneira de fazer nosso cabelo parecer mais cheio, embora existam vários tratamentos que você pode usar para deixar seu cabelo mais grosso, o método mais fácil é simular que você tem mais cabelo do que realmente tem com a ajuda de diferentes técnicas de beleza. Abaixo está uma lista de penteados para cabelos finos com os quais você pode mudar seu visual todos os dias.

Penteados para cabelo fino

Rabo despenteado

Um rabo de cavalo pode fazer parecer que você tem mais cabelo. Para isso, você pode usar um pouco de mousse e criar um efeito de onda suave e deixar algumas mechas finas soltas.

Reprodução/Nueva Mujer

Meio preso

Prenda o seu cabelo pela metade e adicione um pouco de shampoo seco para dar-lhe textura. Para um visual romântico e descontraído, pegue duas mechas de cabelo perto das suas orelhas, torça e prenda-as na nuca.

Reprodução/Nueva Mujer

Ondulado

As ondas dão volume ao seu cabelo. Para fazer este penteado, primeiro seque o cabelo com um secador e uma escova redonda. Você pega uma mecha de cada vez e penteia o cabelo para dentro quando chega às extremidades. Esta técnica também consegue dar volume e brilho ao cabelo.

Reprodução/Nueva Mujer

Coque despenteado

Pegue todo o seu cabelo e penteie-o para trás. Prenda-o na parte superior da cabeça e deixe algumas mechas soltas. Você pode adicionar uma bandana para completar o seu visual.

Trança com cabelo solto

Penteie o cabelo ao meio. De cada lado, pegue uma mecha e crie uma trança até chegar na parte de trás da cabeça. Junte as duas extremidades das tranças e enfeite seu look com uma fita colorida. Deixe o resto do cabelo solto e crie ondas suaves, especialmente nos cabelos mais próximos do seu rosto para suavizar as características.