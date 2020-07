Todos os relacionamentos são desafiadores, mas para os parceiros de alguns signos do zodíaco as coisas podem ser ainda mais intensas.

Confira os signos do zodíaco que mais desafiam no relacionamento:

Áries

O ariano pode ser bastante individualista na forma como vive, priorizando sempre suas necessidades e vontades. Colocar as coisas em uma balança e tentar levar o desejo do parceiro em consideração não é uma tarefa simples para ele, que tenta sempre ter as rédeas e está acostumado a conquistar o que almeja com as próprias mãos.

Gêmeos

O geminiano está sempre aberto às novidades e diversas pessoas, interesses e ideais fazem parte da sua vida. Para ele, a mudança é o combustível da vida e adaptação pode ser levada a muitos níveis, inclusive nos relacionamentos. Desta maneira, seus parceiros são desafiados constantemente a descobrir e fazer parte de situações que não são muito previsíveis.

Escorpião

O escorpiano é extremamente inteligente, mas também pode ser muito intenso com o que acredita. Ao buscar sempre o que é mais interessante para si, ele gera desafios em seu relacionamento e pedirá ao parceiro que também o acompanhe em seus sonhos – o que pode ser uma tarefa árdua.

Aquário

O aquariano não se conforma com rotinas monótonas e está sempre buscando não só a originalidade, mas também evolução em tudo o que participa. Por isso, ele escolhe os caminhos mais difíceis e desafia seus parceiros a também embarcarem nesta forma de vida – o que não é fácil para todos.