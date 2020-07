O conselho importante para cada signo terminar esta semana da melhor forma

Mais uma semana está chegando ao fim, mas ainda há tempo para terminá-la da melhor forma. Confira o conselho especial que seu signo deve levar em conta:

Áries

As experiências aprendidas durante esse período não podem ser esquecidas e devem ser colocadas em prática em situações posteriores. Reflita sobre os ensinamentos e conhecimentos que podem iluminar o seu caminho.

Touro

Tentar segurar permanentemente as rédeas de qualquer situação é lutar conta a corrente. Nem tudo depende de nós e muitas vezes é preciso permitir que as coisas sigam o seu próprio caminho. Sua consciência é o que irá iluminará e influenciará.

Gêmeos

Decidir nem sempre é fácil e geralmente complicamos além da conta. Tente não racionalizar demais suas opções e dar à sua mente um momento de descanso para ouvir também o coração. É muito provável que você encontre respostas lá.

Câncer

Você está em um momento de vida importante que precisa ser aproveitado ou finalizado. A importância do momento está na experiência que você acumulou e que será a ferramenta necessária para avançar em planos que podem estar estagnados.

Leão

Brigas ferem e a alguns problemas causam a exaustão física e mental. A competição não deve motivá-lo a estar sempre na defensiva e gastar todas as suas energias. É preciso lutar pelo o que é seu sem se preocupar tanto com os outros.

Virgem

É hora de agir com base em seus valores e princípios; o que é bom para você não deve ser mal para os outros. Em períodos de crise, não é prudente tentar se salvar sozinho, pois além de desastroso, isso pode atrair consequências inesperadas. É esperado mais de pessoas como você.

Libra

Momento de aproveitar as experiências de crescimento e compartilhar seus sentimentos apenas com pessoas confiáveis e queridas. Se for servir os outros, faça isso com a esperança de também elevar seus ânimos.

Escorpião

Cuide do seu dinheiro e não desperdice, mesmo que você o tenha de sobra. Esta não é um momento de ostentação. Ao agir dessa maneira, você evitará mais problemas.

Sagitário

Lembre-se que no trabalho pode ser benéfico ter sempre um plano B. É como ter um "ás na manga", o que pode fazer você se sentir mais seguro – o que terá um impacto positivo no momento atual.

Capricórnio

Os momentos de crise entregam lições e conhecimentos. Tire proveito e aprenda com as experiências, boas ou más. Permaneça sempre consciente.

Aquário

Muitas questões surgem quando enfrentamos situações complexas. Para encontrar o melhor caminho é preciso ter calma na mente e no espirito; as respostas para superar esse momento podem estar mais próximas do que você pensa.

Peixes

Nenhuma dificuldade chega sem a possibilidade de encontrar a solução. Sua atitude positiva é a melhor forma de superar obstáculos e escapar de armadilhas. Mude a maneira como você se importa e como lida com alguns problemas. Coloque novas técnicas em prática e veja a mudança.