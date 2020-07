Disponível nova atualização do WhatsApp para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta quarta-feira (08), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A versão de número 2.20.194.16 está disponível para sistema operacional Android (saiba como atualizar neste link).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo update realiza ajustes internos no popular aplicativo.

Novidade para os usuários

Para tornar as trocas de mensagens ainda mais divertidas e expressivas, também foi lançado pacotes de figurinhas (stickers) animadas. Confira:

Animated stickers are available now.

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 8, 2020