Cores de cabelo que iluminam seu rosto e serão tendência nesta estação

Para mudar o visual e destacar as suas melhores características, é importante pensar na cor do cabelo para iluminá-lo e dar-lhe brilho, dimensão e volume. Segundo o portal Nueva Mujer, aqui estão as cores do cabelo que iluminam o rosto:

Cores de cabelo que iluminam o rosto

Tons dourados

Os tons dourados ajudam a clarear o cabelo e dar-lhe maior movimento e dimensão. Você pode usá-los perto do seu rosto para um efeito de iluminação. Se você não gosta de tons dourados ou laranjas no cabelo, escolha tons que não refletem a luz. Esses efeitos são ideais para a temporada de outono de inverno.

Reprodução/Nueva Mujer

Mogno

O efeito degradado continuará reinando no mundo da beleza, mas com técnicas que se aproximam de uma aparência natural sem linhas visíveis e que não requerem manutenção constante. A tendência durante esta temporada serão os tons de mogno avermelhado, que complementam perfeitamente o cabelo escuro natural. E o melhor é que ele não precisa ser retocado com tanta frequência.

Reprodução/Nueva Mujer

Caramelo

Para manter uma imagem natural, crie luzes em seu cabelo cor de caramelo. Esse efeito cria dimensão e clareia o cabelo de forma sutil. Essa técnica é ideal para quem prefere mudanças graduais. Além disso, é muito fácil mudar a cor para mais escura dependendo da estação. A melhor coisa é que você pode usá-lo em cabelos longos ou curtos.

Contraste óbvio

Neste ano, os contrastes serão muito evidentes, já que uma das tendências mais fortes serão as pontas coloridas que transformam o look de forma sutil e até temporária, já que pode durar até o cabelo crescer o suficiente para cortar a parte tingida.

Reprodução/Nueva Mujer

Loiro mel

O loiro mel é um dos tons mais naturais com os quais mulheres com cabelo claro podem dimensionar as suas mechas enquanto mantêm sua aparência natural.

Reprodução/Nueva Mujer

Avelã

Se o seu cabelo é castanho escuro, você pode mudar sua aparência com reflexos de avelã, que dão brilho e o clareiam levemente. Este é o efeito ideal para quem prefere manter uma aparência natural.