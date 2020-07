Conheça os jogos mais baixados da PlayStation Store do mês de junho

A Sony divulgou nesta quarta-feira (08) os títulos mais baixados da PS Store (PlayStation Store) do mês de junho deste ano.

Conforme revelado, em primeiro lugar, o game FIFA 20 continua imbatível. “Nem a nova aventura de Ellie, The Last of Us Part II, conseguiu tirar o futebol do topo. Mas garantiu o segundo lugar”.

“Fechando o pódio, Batman: Arkham Knight. O Espantalho como inimigo principal e toda a cidade de Gotham para explorar são uma ótima combinação, como atestaram tantos jogadores”.

Além disso, também foram divulgados outros jogos que fazem parte do top 10 de maio da PlayStation Store em várias categorias.

