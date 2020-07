Companhia Azul e Air Canada fecham parceria de acúmulo e resgate entre seus programas de fidelidade

View this post on Instagram

Hoje tivemos este encontro: no aeroporto de Amsterdã (AMS) dois aviões da Azul — um voltando e o outro indo para a China. Essa operação da @azulcargoexpress está ajudando no combate à pandemia no Brasil, Argentina, Chile e Peru, com mais de 3 milhões de testes para a Covid-19. Temos muito orgulho de levar a #medicinaparamaisdestinos 💙✈️