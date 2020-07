Dicas de alimentação: NUNCA dê chocolate ao seu cão

“Outro dia estava comendo chocolate e meu cachorro fez uma carinha que deu dó. Pensei em dar só um pedacinho para ele, mas aí bateu aquela dúvida. Será que só um pedacinho de chocolate vai fazer mal ao meu cãozinho?”

A resposta é SIM, vai fazer mal, e a outra resposta e NÃO, nunca dê chocolate em nenhuma quantidade para seu cachorro, pois ele é altamente tóxico para o organismo do animal e pode levá-lo inclusive à morte.

Aliás, a intoxicação por chocolate está entre as principais causas de envenenamento em cachorros de pequeno porte. Isso acontece porque o doce é rico em teobromina e cafeína, elementos que em qualquer dose podem causar serio envenenamento no organismo do pet.

Os sintomas de intoxicação por chocolate começam entre 6h e 12 depois da ingestão do alimento e podem variar muito, mas os mais comuns são hiperatividade e excitação, respiração ofegante, batimentos cardíacos acelerados, convulsões, febre, vômito, diarreia, hemorragia intestinal, coma e, muitas vezes, a morte.

Se o seu cãozinho comeu por acidente um pedaço de chocolate que caiu no chão ou dado por outra pessoa, corra para um veterinário e, se possível, especifique o tipo de chocolate ingerido para que ele possa medicar o cão rapidamente.