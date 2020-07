Cachorro espera em frente ao hospital por dono internado com covid-19

Viralizou nesta semana nas redes sociais as fotos de um filhote de cachorro que dorme há dias na frente de um hospital em Lima, no Peru, onde seu dono foi internado com covid-19.

Meli Valderrama, uma profissional de saúde que trabalha no Hospital Guillermo Almanera, disse que o cãozinho chegou acompanhando um homem que teve que ficar internado, mas notou dois dias depois que o filhote continuava na porta do hospital esperando seu dono, apesar do frio e da alta de comida ou água.

Ela então resolveu compartilhar a história para que outras pessoas ajudem a cuidar do cachorro enquanto seu dono não tem alta.

No Face, Meli fez a seguinte postagem:

"Meninos de Almenara e não Almenara .. Por favor! Esse pequenino veio acompanhando seu parente, que está internado no CERPS (por Covid) … ele o aguarda há dois dias … hoje ele estava com frio e com fome! … nós já o enrolamos e fizemos uma refeição … mas ele precisará nos dias seguintes! Por favor, ajude-o, ele é muito inteligente e carinhoso ”, escreveu.

A postagem viralizou e teve mais de 8 mil compartilhamentos e, segundo Meli, algumas pessoas encontraram um abrigo temporário para o filhote com um veterinário da região.