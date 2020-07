10 livros, utensílios e eletrodomésticos para fazer seu pão em casa 

Os padeiros são homenageados hoje, dia 8 de julho, o Dia do Padeiro. A escolha da data comemorativa é por causa de Santa Isabel, que viveu, estima-se, entre os anos de 1282 e 1325. Rainha de Portugal, a jovem ofertava pães aos pobres contra a vontade do rei. A comemoração foi instituída em 1955, quando ocorria o II Congresso Nacional de Panificação. Desde então, o dia do padeiro passou a fazer parte do calendário.

Para celebrar a data e homenagear os padeiros (inclusive os amadores) selecionamos 10 produtos, entre livros, utensílios e eletrodomésticos para você aprender a fazer seu próprio pão em casa e valorizar ainda mais o trabalho dos panificadores. Afinal, quem consegue viver sem o pão nosso de cada dia? Confira:

1. Direto ao pão: receitas caseiras para todas as hora



'Direto ao Pão' é um guia completo para quem quer se iniciar na panificação caseira. Da escolha dos ingredientes ao resfriamento pós-forno, você vai aprender em detalhes todas as etapas para assar o filão perfeito. São cerca de 30 tipos diferentes de pão (quase todos com fermento biológico), além de sugestões de recheios e acompanhamentos, num total de 40 receitas. Compre a partir de R$ 76,71.

2. Forno Elétrico Air Fry Philco



E que tal ter um forno especialmente para assar seus pães e que ainda é multiuso? Ele também ter a vantagem de ser portátil. Pode ser usado como forno ou airfry possui cesto e assadeira coletora de gordura modos de aquecimento: forno de convecção, forno normal, dourador, aquecimento, airfry seletor de temperatura de 100 até 230°c possui 4 resistências superiores e 2 inferiores iluminação interna e luz de funcionamento; grelha para assar; interior esmaltado; 3 níveis de ajuste de altura da grelha. Compre a partir de R$ 759,90.

3. Panificadora Multipane Britânia



Você também pode optar em ter um eletrodoméstico especialmente para fazer pães. Essa panificadora produz 4 opções de tamanho (450, 600, 900, 1200 g) conforme a sua preferência e praticamente funciona sozinha. Mistura todos os ingredientes, bate a massa, descansa e ainda possui 3 opções de cor do pão: Claro, médio e escuro. Com a função timer é só programar com até 13H de antecedência que o pão estará pronto na hora que você quiser. Compre a partir de R$ 495,90.

4. Panela de Ferro Caçarola Frigideira Multiuso



Pode ser utilizado como assadeira indo direto ao forno para preparar pães, bolos e etc. Ideal para Arroz, bife, carnes, frango, feijão, caldos e etc. A caçarola é uma panela que apresenta uma grande versatilidade, pois tem o fundo plano e maior área de contato com a fonte de calor, cozinhando os alimentos uniformemente. Com a frigideira prepare carnes suculentas, peixes, ovos, omeletes, panquecas e todos os tipos de alimentos Pode ser utilizada em vários tipos de fogão a gás e também a lenha. Compre a partir de R$ 157,59.

5. Forma para Pão e Bolo de Alumínio Tramontina



Forma para pão e bolo de alumínio com revestimento interno antiaderente com 22 cm. A espessura do alumínio e as camadas antiaderente permitem cozimento uniforme, deixando suas criações ainda mais saborosas. Ela pode ser utilizada em fornos a gás e elétrico e ir a máquina de lavar louças. Compre a partir de R$ 47,99.

6. Rolo Para Massa Anodilar Cinza 40 Cm



Ideal para laminar (abrir) massas manualmente para lasanha, pastel e pão (você precisa ter um desses). Tem cabo com detalhe de apoio, proporcionando maior firmeza e segurança no manuseio. Compre a partir de R$ 59,90.

7. Chapa refratária de aço para assar pizza e pão em forno residencial



Feita de aço super condutor de calor, até 18 vezes mais eficiente que a pedra refratária tradicional. Foi desenvolvida especialmente para fornos residenciais (elétricos ou a gás). Pesa 7Kg (pesada!) com dimensões de 40 x 35,5 cm e 6 mm de espessura. Inquebrável, virtualmente indestrutível! Compre a partir de R$ 250,00.

8. Mix Pão sem Glúten Far Soja Vitao



Para você que prefere produtos orgânicos ou sem glúten essa é uma boa opção. A farinha é de soja com baixas calorias, zero lactose e baixo teor de gorduras saturadas. Compre a partir de R$ 12,08.

9. Porta Pães Ecokitchen Mimo Style Bege



Depois de se tornar um especialista em fazer pães você vai precisar de uma porta pães como esse. É produzido em bambu, material leve, resistente e ecologicamente correto. Por possuir fibras sem poros, o bambu não compromete o sabor dos alimentos e evita o acúmulo de resíduos no produto. Compre a partir de R$ 169,99.

10. A guerra do pão com manteiga



Nossa última indicação é um livro bem legal para presentear as crianças: "A guerra do pão com manteiga", do famoso Dr. Seuss. Os Azuizinhos e os Laranjinhos são dois povos muito parecidos, mas que se acham bem diferentes. Isso porque eles não concordam de jeito nenhum em uma coisa: como passar a manteiga no pão. Por causa dessa diferença, eles resolveram construir um muro entre suas terras, assim poderiam ficar separados de vez de quem não pensava igual a eles. Compre a partir de R$ 30,32.