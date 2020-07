WhatsApp desenvolve mega transformação que deve ser liberada em breve para os usuários

O Facebook estaria preparando, atualmente, uma integração entre os aplicativos WhatsApp e Messenger. Algumas faixas ocultas mostram a possibilidade de comunicação entre usuários dos dois apps, ambos de propriedade de Mark Zuckerberg, sugerindo a novidade.

A função ainda não está disponível para os usuários, passando pela fase de desenvolvimento. Também não está totalmente claro como a novidade deve funcionar.

A mudança foi relevada pelo site especializado WABetaInfo, que compartilhou uma informação detectada pelo desenvolvedor @Alex193a.

Como revelado, o Facebook está criando algumas tabelas em um banco de dados, para gerenciar mensagens e serviços com outros usuários do app de mensagens.

Com isso, um usuário do WhatsApp poderia conversar com outro usuário que tenha apenas o aplicativo do Messenger instalado.

Segundo as primeiras informações, a novidade seria liberada para os sistemas Android e iOS em um futuro próximo. Confira:

Facebook Messenger to allow the communication with WhatsApp

First hidden tracks show the possibility to communicate with a WhatsApp user from Facebook Messenger.https://t.co/kxjsPGpDJJ

This feature isn't available yet.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 6, 2020