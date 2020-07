Os signos que sabem manter sua parte no relacionamento

Alguns signos do zodíaco podem ser mais atentos a suas responsabilidades como amantes e companheiros quando estão em um relacionamento.

Confira quais são:

Áries

Apaixonado por natureza, o ariano supera as barreiras do individualismo quando ama de verdade, sabendo que também precisa se doar para o relacionamento dar certo. Ele é capaz de fazer qualquer tipo de esforço e apoiar o outro, se dedicando também a surpreendê-lo e não deixar a paixão cair na rotina.

Touro

O taurino sabe que além de ser atraente e charmoso, ele também precisa fazer a sua parte para o relacionamento. Por isso, ele tentará encantar o outro com gestos e detalhes que manterão a lealdade em dia, mas também podem acabar mantendo a chama da paixão acesa.

Leão

O leonino é de grandes e boas intenções quando está em um relacionamento que o faz feliz. Leal, este signo do zodíaco tentará descobrir o que faz o outro se sentir bem e satisfeito, para tentar ao máximo suprir estas necessidades. Eles querem ser os melhores parceiros românticos e lutam para isso.

Capricórnio

Como em tudo em sua vida, o capricorniano sabe que devem manter a persistência e atenção nos relacionamentos. Por isso, ele tentará estar presente na relação e aumentar cada vez mais a felicidade, conexão e apoio mutuo entre o casal. Gostam de compartilhar a vida completamente e serem admirados pelo parceiro.

Peixes

O pisciano é generoso em geral, mas no amor ele acaba sendo ainda mais devoto, romântico e ajudando o outro com o que pode. Este signo sabe que o relacionamento precisa sempre de porções de carinho e dedicação, uma reação natural que ele tem com as pessoas que ama e se relaciona pacificamente.