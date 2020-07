Os signos que sabem dizer exatamente o que você quer ouvir

Alguns signos do zodíaco podem ser mais intuitivos e estrategistas na forma como se comunicam, o que pede cuidado, já que eles sabem exatamente o que os outros querem ouvir.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser muito apaixonado e confiante em sua comunicação, mas no fundo ele também sabe o que fazer para impressionar ou ser convincente. Este signo se conecta com as pessoas ao seu redor e transmite as mensagens que podem trazer ainda mais para perto quem pensa como ele.

Gêmeos

Não é segredo que o geminiano é um ótimo comunicador e sabe como deve se expressar. No entanto, este signo também é inteligente e pode usar diálogos para aumentar sua percepção sobre o outro. Desta forma, ele acaba descobrindo o que pode entusiasmar ou ser útil em uma conversa, saindo dela e deixando sempre alguém impressionado.

Leão

O leonino consegue alçar sua voz e ser ouvido por não ter medo dos holofotes. No entanto, ele sabe articular o que precisa dizer e descobre isso usando sua percepção e carisma. Ficar no centro das atenções também significa olhar para todos os lados e identificar o que a “audiência” espera ou aquilo que a manterá envolvida.

Aquário

O aquariano sabe que suas palavras podem ter força e persuasão, por isso as guarda para usar na hora certa. Este signo é inteligente e planeja o que deve fazer para chegar no seu proposito, por isso sabe atrair as outras pessoas por meio de discursos e transformá-las em aliadas – ou apenas impressioná-las.