Motorola edge+ & motorola edge: primeiros smartphones do Brasil compatíveis com tecnologia 5G

Já estão disponíveis no Brasil os primeiros flagship, motorola edge+ e motorola edge, compatíveis com a tecnologia 5G. Como revelado pela fabricante, a pré-venda da nova família super premium da marca segue até o 13 de julho.

O motorola edge+ chega com tela que se curva em 90 graus nas laterais, sensor de câmera de 108 MP para capturar imagens em alta resolução, áudio estéreo, bateria com duração de até dois dias e um pontente processador, além de ser o primeiro aparelho compatível com a tecnologia 5G no Brasil.

Como detalhado, o aparelho chega também com Snapdragon 865 da Qualcomm e memória RAM de 12 GB. A tela HDR10+ do motorola edge+ tem 6,7 polegadas e proporção de 21:9, com uma taxa de atualização de tela de 90 Hz.

“O sensor de 108 MP da câmera principal é a resolução mais alta já incluída em um smartphone, e fisicamente tem quase três vezes o tamanho dos sensores usados em smartphones premium anteriores. Com tecnologia Quad Pixel, esse sensor tem 4x mais sensibilidade à luz para capturar fotos incrivelmente claras e nítidas”, detalhou.

Ainda segundo a empresa, é possível aproximar 3 vezes mais com o zoom óptico de alta resolução na lente teleobjetiva de 8 MP, enquadrar mais da cena com a lente ultra grande angular de 16 MP e chegar mais perto dos mínimos detalhes de um objeto com o modo Macro.

A motorola colocou uma bateria de 5000 mAh, carregamento TurboPowerTM, e compatibilidade com tecnologia de carga sem fio, que também permite compartilhar a energia com outros dispositivos.

Motorola edge

A outra versão da familia edge também é compatível com a tecnologia 5G. O aparelho possui processador ultra-rápido Snapdragon 765, além de 6 GB de memória e 128 GB de armazenamento, e bateria de 4.500 mAh.

Com um sistema de câmera tripla de última geração, o edge possui sensor principal de 64 MP, um sensor híbrido, ultra-wide e macro, de 16 MP, e o sensor teleobjetivo de 8 MP.

Tanto o edge quanto o edge+ operam na tecnologia 5G Sub6 e funcionarão futuramente na banda que deverá ser habilitada no Brasil.

Disponibilidade

A pré-venda do motorola edge+ e o motorola edge segue até o dia 13 de julho. "O motorola edge+ chega ao mercado na cor thunder grey a partir de R$ 7.999. Já o motorola edge estará disponível nas cores solar black e midnight red, com preço sugerido de R$ 5.499".

