Maquiagem: para um iluminador perfeito, não cometa estes dois erros

Se você também é apaixonada por make, temos um aviso: há dois erros que você não deve cometer se quiser conquistar o iluminador perfeito.

Primeiro: passar nos lugares errados

O iluminador deve ser aplicado nas partes mais altas do rosto. Caso contrário, deixará seu rosto super brilhosos (péssimo para as fotos, por exemplo). A dica é passar o produto em lugares mais altos dos nosso rosto, como maçãs do rosto, nariz e sobrancelhas.

.

Segundo: não esfumar de forma adequada

Invista em pincéis finos, pois eles serão ótimos para esfumaçar o produto de forma adequada. O ideal é utilizar movimentos curtos e rápidos.

.

