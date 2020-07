Empresa cria perfume com cheiro do espaço

Todas as ervas, plantas e minerais já foram estudados pelos perfumistas em busca de um aroma que seja único na terra. Agora, a busca ultrapassou as barreiras do planeta Terra e uma empresa dos Estados Unidos está lançando um perfume com o cheiro do espaço sideral.

O Eau de Space, como será chamado, parte de uma fragrância desenvolvida por especialistas contratados pela Nasa para usar no treinamento dos astronautas. Foi criada com base no relatório das pessoas que já estiveram no espaço.

E, de acordo com elas, o cheiro do espaço é descritos como uma variedade de odores tão inusitados que é difícil descrevê-los juntos, como ‘cheiro de metal queimado’, ‘pólvora’, ‘amargo e queimado’, ‘aroma metálico e doce’, ‘toques de framboesa e rum’, entre outros.

Reprodução

Enfim, a empresa contratada reuniu todas essas informações e conseguiu chegar em um aroma que chegou bem perto do que os astronautas descreviam. Essa fórmula foi mantida em segredo durante muitos anos, mas agora a empresa conseguiu sua liberação e está fazendo um financiamento coletivo para lançar o produto

O site da empresa diz que um dos objetivos do perfume 'Eau de Space' é inspirar jovens a seguirem carreiras ligadas à ciência e à tecnologia, e que não descartam lançar futuramente o perfume com “cheiro da lua”.