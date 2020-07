Cão labrador é abandonado por “não ter aprendido a ser bom”

Quando pensamos que a maldade do ser humano já chegou nos limites do possível nos deparamos com uma notícia como esta. Um cão da raça labrador já idoso foi encontrado amarrado em uma grade do lado de fora de um canil, em Kent, na Inglaterra, na segunda-feira.

Com ele, uma carta que dizia: 'Olá, por favor, você pode me deixar entrar, porque meu dono me abandonou depois de 10 anos por que eu não aprendi a ser bom, então voltei para cá, onde ele me encontrou ”.

O serviço de cães abandonados da cidade postou as fotos e a carta nas redes sociais pedindo que as pessoas ajudem a tentar encontrar o dono do cachorro.

O post foi compartilhado milhares de vezes por pessoas que ficaram furiosas com o abandono do pet. “Pobre animal. Desculpe, mas não tenho nenhuma simpatia por quem faz isso”, dizia um dos comentários.

Reprodução

“Essa não é a melhor maneira de lidar com isso”, disse um representante da entidade que cuida dos animais abandonados.”Realocar o animal é a última opção, mas de qualquer forma essa não é a forma correta”, disse.

Com informações do Metro.com.uk