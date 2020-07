5 delícias a base de cacau para experimentar no Dia Mundial do Chocolate

O chocolate chegou ao Brasil no século XVII e, atualmente, o país é o 5º em maior volume de vendas do produto no varejo, de acordo com dados da Euromonitor. Acredita-se que o chocolate teve origem na cultura asteca, quando era consumido em forma de bebida. A chegada dos espanhóis ao México fez com que o produto fosse levado para a Europa ainda no século XVI. De lá para cá, o chocolate foi conquistando paladares ao redor do planeta e ganhou até mesmo uma data mundial para ser celebrado: 7 de julho – Dia Mundial do Chocolate.

Estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB) indicam que o consumo per capita de chocolate gira em torno de 2,6 kg por ano, ainda tímido se comparado à Suíça, país que mais consome chocolate no mundo, com 8,5 kg/ano por habitante.

Neste Dia Mundial do Chocolate, selecionamos 5 delícias a base de cacau para você experimentar. E ainda a dica de uma enciclopédia para quem quer conhecer a fundo a história dessa iguaria. Confira:

1. Belgian Fancy Truffles – Trufas de Chocolate da Bélgica







Delicadas e refinadas trufas de chocolate importadas da Bélgica. As trufas da famosa Belgian são consideradas as melhores trufas do mundo. Essas incríveis trufas combinam perfeitamente chocolate de altíssima qualidade e cacau em pó. Contém Glúten com 200 gramas na embalagem. Compre a partir de R$ 54,93.

2. Achocolatado Orgânico Native 400g







Produzido seguindo os rígidos padrões orgânicos, o Achocolatado Orgânico Native oferece a energia necessária para a vida ativa e saudável. É ideal para o dia a dia das crianças. Com sabor pronunciado do mais puro chocolate e cor mais intensa, supera a expectativa de quem busca a verdadeira sensação do chocolate. Saboreie com leite quente ou frio. O Achocolatado Orgânico Instantâneo Native não tem lactose e é elaborado com generosa porção de cacau orgânico da Bahia. Compre a partir de R$ 13,99.

3. Bebida Lactea com 15g de proteína Chocolate YoPRO 250ml







Com alto teor de proteínas, zero lactose, zero adição de açúcares e baixo teor de gorduras, o yopro bebida láctea sabor chocolate é composto por 15g de proteínas por embalagem; ele possui uma mistura de whey protein e caseína, nutrientes que contribuem para recuperação muscular e saciedade; além disso, yopro possui proteína de alto valor biológico presente no leite, e é fonte de cálcio. É o produto mais vendido da Amazon na categoria Laticínios e Alimentos refrigerados. Compre a partir de R$ 5,99.

4. Cápsulas de Café Aroma Chocolate Trufado Compatível Com Nespresso







Esse café com aroma de chocolate é o mais vendido da Amazon na categoria em Alimentos e Bebidas. É um café com aroma de trufas e chocolate da mais alta qualidade. Leves toques de frutas secas, nozes e conhaque. Compre a partir de R$ 16,99.

5. Licor Mozart Dark Chocolate 700 ml







Esse é apenas para maiores de idade. Licor cremoso produzido com o melhor chocolate belga. Uma evolução ao paladar dos consumidores de chocolates. Intenso e harmonioso. Compre a partir de R$ 177,25.

BÔNUS: Enciclopédia do chocolate (Português)







Livro essencial, totalmente pedagógico e inteiramente ilustrado, que seduzirá não só o principiante na arte do chocolate como também o reconhecido chef profissional. Mais de 100 técnicas de confeitaria que permitem conhecer tudo sobre chocolate. Todos os movimentos necessários, com fotos do passo a passo, para se elaborar facilmente uma deliciosa sobremesa. Compre a partir de R$ 79,67.

