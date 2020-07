Vendas de assistentes virtuais crescem 50% no ano: Alexa é modelo mais desejado

O que as pessoas faziam antes da Alexa? É assim que começa o comercial que fez muito sucesso nos Estados Unidos que a apresentadora Ellen DeGeneres fez, para o SuperBowl 2020, e que ela apresentou em primeira mão no seu programa “The Ellen Show”. O vídeo mostra uma passagem do tempo onde vários personagens têm nomes parecidos com Alexa e são solicitados a fazer alguma ação, exatamente como podemos fazer hoje com a assistente virtual (você pode ver o comercial aqui: https://www.youtube.com/watch?v=PLUwmnPJIGk).

Atualmente, os especialistas afirmam que as casas inteligentes são um tendência e ter uma assistente virtual se tornou muito mais acessível do que em anos passados. Um dos produtos responsáveis é exatamente a Alexa, que apresenta uma grande variedade de aparelhos. Somente em 2019 foram vendidos mais de 125 milhões desses smart speakers de várias marcas. O crescimento foi de 50% em relação ao ano anterior e a Alexa foi a campeã com quase 30% de market share – o ranking é liderado pela Amazon, que vendeu 37,3 milhões de unidades (crescimento de 54%), chegando a uma participação de mercado de 29,9%. O Google vendeu 23,8 milhões de smart speakers, crescendo 2% e chegando a 19,1% de market share. Em seguida, vêm Baidu (17,3% de unidades), Alibaba (16,8%) e Xiaomi (14,1%).

Para quem está pensando em ter uma assistente virtual, selecionamos as principais opções de aparelhos e preços, do mais caro ao mais simples, da linha Alexa. Confira:

1. Echo Studio Smart Speaker com áudio de alta fidelidade e Alexa







É o mais recente lançamento da Amazon. Tem som imersivo com 5 alto-falantes que produzem graves potentes, mid-range dinâmico e agudos nítidos. Controla sua música por voz: peça para a Alexa tocar uma música, artista ou gênero no Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer. E está sempre pronta para ajudar: peça à Alexa para tocar músicas, ler notícias e responder às suas perguntas. É o modelo mais caro, mas vai substituir qualquer aparelho de música que você tenha. Compre a partir de R$ 1.699,00.

2. Echo Show 8 Smart Speaker com tela de 8″ e Alexa







Veja e faça mais com tela HD de 8″ e som estéreo, pronta para ajudar a organizar seu dia, proporcionar diversão e conectar você aos seus amigos e familiares. Peça à Alexa para assistir a filmes, séries e notícias. Conecte-se por mensagens e chamadas de vídeo com amigos e familiares que tenham o aplicativo Alexa ou um dispositivo Echo com tela. Compre a partir de R$ 899,00.

3. Echo (3ª geração) Smart Speaker com Alexa







Como opção mais barata de som de qualidade, além das funções da Alexa, há esse modelo que possui alto-falantes premium com tecnologia Dolby para reproduzir áudio de 360°, com vocais nítidos e resposta dinâmica de graves. Compre a partir de R$ 699,00.

4. Echo Show 5 Smart Speaker com tela de 5,5″ e Alexa







Esse é o modelo mais acessível com tela sensível (igual aos smartphones). A Alexa com conteúdo em imagem e som: tela inteligente compacta de 5,5″ pronta para ajudar a organizar seu dia, proporcionar diversão e conectar você aos seus amigos e familiares. Compre a partir de R$ 599,00.

5. Echo Dot com relógio Smart Speaker com Alexa







Um dos modelos de Smart Speaker mais popular da Amazon com um display de LED que pode mostrar as horas, temperatura externa ou timers. Inclui todas as funções da Alexa e você pode escolher a cor que mais combina com sua decoração. Compre a partir de R$ 349,00.

6. Echo Dot (3ª Geração) Smart Speaker com Alexa







O Echo Dot é o nosso smart speaker mais vendido da Amazon e é o dispositivo de entrada para assistentes virtuais. Controlado por voz com a Alexa, ele é perfeito para qualquer ambiente. Você pode pedir músicas, notícias, informações e muito mais. Além de ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente com sua voz. Compre a partir de R$ 249,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.