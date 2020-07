Ruby Rose acaba de lançar a paleta de sombra para quem ama make colorida

A Ruby Rose lançou nesta segunda-feira (6) uma paleta de sombra perfeita para quem ama make colorida e com muito brilho. A paleta Ready For conta com 20 tons, sendo 8 sombras metálicas, 5 opacas, e 7 glitters cremosos.

Não testamos o produto, mas, segundo a marca, “as sombras são pigmentadas e macias e sua embalagem é compacta”. Você encontra a paleta no valor de R$ 79,90 no site da Ruby Rose.

