Os signos que podem ficar mais frios depois de uma decepção amorosa

Quando pensamos em decepções amorosas, alguns signos do zodíaco podem sofrer bastante e ficar mais frios após ter seus corações partidos.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é caloroso e acolhedor, mas quando passa por uma decepção amorosa que abala suas estruturas, pode se tornar frio e hostil com aquele que o machucou. Ao ter o coração partido e a confiança menosprezada, ele não aceitará desculpas facilmente, podendo levar um sentimento de rancor quem tende a deixá-lo desacreditado e até motivar comportamentos autodestrutivos.

Câncer

O canceriano é amoroso, mas também é muito emotivo. Desta forma ele sente as decepções amorosas com muita intensidade e não desapega facilmente das feridas que foram causadas pelas pessoas que amou. Quando isso acontece, ele se fecha e se protege tentando levar as coisas com mais frieza, podendo inclusive exterminar os indícios do outro em sua vida.

Aquário

O aquariano tenta sempre manter suas emoções sob controle. Por isso, quando é desapontado no amor, ele prefere se apegar a um comportamento frio, não desperdiçando seu lado emocional com quem não teve consideração. Pode sentir no íntimo que baixou a guarda e se culpar por erros que não foram realmente seus, achando ainda mais justificativa para se distanciar do coração na hora de tomar decisões.

Capricórnio

Quando ama, o capricorniano acesa suas emoções da forma mais profunda que pode. Por isso, ao ser decepcionado, ele tende a ir para outro extremo e descarta o sentimentalismo visando agir racionalmente. Orgulhoso, este signo pode se tornar frio e rancoroso ao ser machucado, encontrando no controle e na lógica um caminho para se tornar mais forte.