No mês de agosto, companhia Azul terá 300 voos por dia e retomará operação em oito destinos no Brasil

Alcançando um crescimento de 290% no comparativo com a malha de abril, a Azul deve operar 303 voos diários em agosto. Como revelado pela empresa, com o incremento de frequências, oito cidades no país voltam a receber voos da companhia.

Vitória da Conquista (BA), Dourados (MS), Presidente Prudente (SP), Campina Grande (PB) e Governador Valadares (MG), no dia 3, Juiz de Fora (MG), em 17 de agosto, Ilhéus (BA) e Joinville (SC), no dia 18.

“A reabertura das cidades fortalece a conectividade e a presença doméstica da companhia, que passa a servir 80 destinos, entre capitais e cidades regionais em todo o país”, explicou.

Além do retorno nas bases, a empresa também irá reforçar a operação em seus centros de conexão de Belo Horizonte e Campinas. A capital mineira passará a contar com ligações diretas para Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, a partir do dia 17 de agosto.

Ainda segundo a empresa, já as rotas Campinas-Recife, Campinas-Manaus e Campinas-Cuiabá terão aumento na oferta de assentos já a partir de julho. “Outra novidade será a retomada do Mercado Porto Alegre-Curitiba, que terá voos diários de segunda à sexta com as aeronaves modelo Airbus A320neo, que podem transportar até 174 Clientes”.

“Todos os novos voos da malha de agosto seguirão os protocolos e medidas de higiene estabelecidos pela Azul desde o início da pandemia”, detalhou.

