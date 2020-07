Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 10 de julho

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

A comunicação para expressar o que sente e defender seus ideais será fundamental. É hora de estudar e se reinventar em tudo o que puder.

Você começa a ir em direção a novos negócios e mudanças positivas no emprego. Reuniões com gerentes e fechamentos de projetos devem acontecer esta semana.

Evite ter orgulho e ganância, pois pode acabar mal; portanto, você deve contenha esses sentimentos e permaneça humilde e discreto.

Seu melhor dia da semana será quarta-feira e seus números da sorte são 02 e 18. A cor para atrair abundância é o amarelo. Sua maior compatibilidade no amor será com o signo de Aquário, Virgem ou Capricórnio.

Touro

Amor, arte e um bom desempenho no trabalho estarão presentes. Se você achar que está se distanciando do seu parceiro, converse e resolva tudo da melhor maneira; no entanto, se não isso não for possível é melhor virar a página.

Sua compatibilidade no amor estará maior com o signo de Leão, Escorpião ou Aquário. Nesta semana, haverá mudanças repentinas no seu ambiente de trabalho e pode haver reajustes de pessoal.

É hora de estar muito atento a tudo o que ocorre atualmente. Se inspire a fazer novos cursos e encontrar dons. Seu melhor dia será na quinta-feira, seus números da sorte serão 01 e 89 e sua cor para atrair riqueza é o vermelho. Você terá discussões e deve tentar não ficar chateado, buscando encontrar a melhor solução.

Gêmeos

Dias de força interior e muita energia descontrolada. Portanto, você deve ter cuidado com suas ações e palavras para não provocar discussões onde não existem.

Nesta semana, você experimentará mudanças de atitude poderá aproveitar sua boa comunicação para ter um bom desempenho no trabalho.

Uma oportunidade positiva de crescimento ou uma mudança de emprego pode acontecer. Você terá compatibilidade com os signos de fogo e pode se apaixonar por alguém de Áries, Sagitário e Leão.

Seu dia de sorte será a sexta-feira e seus números são 05 e 99. Sua cor para atrair abundância é o azul. O planeta recomenda que você inicie uma dieta saudável e uma rotina de exercícios.

Câncer

Momento de otimismo em seu campo profissional e surpresas de novos amores em sua vida. Ainda assim, decisões fortes serão tomadas para as mudanças nasçam em um sentido positivo.

Relacionamentos podem se consolidar ou ter um ponto final. As pessoas mais compatíveis com o seu signo serão as de Libra, Escorpião ou Peixes.

Você receberá dinheiro extra por uma divida do passado ou um bônus. É preciso ter cuidado com as fraudes e se lembrar que as empresas não tão honestas como demonstram, preste atenção para não ser passado para trás.

Seu melhor dia será sábado, seus números da sorte são 06 e 55 e sua cor para atrair a abundância é o verde. Tenha cuidado com problemas renais ou pulmonares.

Leão

Dias de responsabilidades e de enfrentar seus medos. Deixe as indecisões para trás e se concentre em alcançar um futuro melhor.

Você participará de reuniões e haverá mudanças no seu local de trabalho; portanto, é necessário preparar um projeto profissional.

Obstáculos como maus amigos ou amores que apenas absorvem sua boa sorte devem ser deixados para trás. Selecione melhor as pessoas ao seu redor.

Cuidado com os problemas nas costas e ossos; tenha uma vida mais saudável. Seu melhor dia será domingo, seus números da sorte são 05 e 28 e sua cor para atrair abundância é o laranja. No amor, você estará conquistando especialmente os signos de Áries, Câncer e Sagitário.

Virgem

Momento de revolução interior e na sua vida. Chegou a hora de deixar para trás tudo o que o machucou e iniciar um novo capitulo.

É hora de começar um negócio que você tem nos planos ou fazer a mudança de trabalho que deseja. Você deve manter pensamentos positivos diante dos obstáculos para alcançar a vitória.

Seu parceiro oferece um compromisso firme. Aqueles que são solteiros receberão um amor compatível com do signo de Sagitário, Aquário ou Áries.

Seu melhor dia será esta segunda-feira, seus números da sorte 03 e 27 e sua cor para atrair a abundância é o roxo. Trabalho ou estudo fora do seu país pode surgir. Você deve ter atenção com as dores de cabeça e ansiedade, tentando cuidar melhor dos hábitos e da saúde em geral.

Libra

Você é um dos signos mais idealistas e sempre busca a perfeição em tudo. Por isso, você tem muito potencial para novas ideias e pode sempre melhorar profissionalmente.

Você deve começar a estudar outro idioma para obter ainda mais sucesso. A inveja e a ganância devem ser controladas; por isso, não deixe que esses sentimentos invadam seu espírito.

Uma mudança pode ocorrer, especialmente se for de residência para outra cidade. Esta decisão ajudará alguns librianos a se sentirem mais livres e mais fortes.

Seu melhor dia será terça-feira, seus números são 09 e 12 e as cores em tons pasteis atraem abundancia.

Cuidado com as traições no amor; alguns devem deixar essa pessoa que provou não ser ideal para você e aprender a ficar sozinho. A oportunidade para formar um negócio pode surgir. Você recebe dinheiro extra. Um parente pode adoecer e precisar do seu apoio.

Escorpião

Transformação interna e externa trará a vitória em suas mãos. Preste atenção a todas as possibilidades que aparecem no local de trabalho e não ligue para os comentários alheios.

Haverá mudanças repentinas no seu trabalho e você deve ter calma para tomar a melhor decisão. Tenha cuidado com problemas de estômago e intestino; continue com sua rotina de exercícios e cuide melhor da sua alimentação.

Um amor do passado pode procurá-lo, mas é melhor encerrar esse capítulo da sua vida e conhecer pessoas mais compatíveis. Os signos de Peixes, Câncer ou Virgem podem ser atraídos.

Seu melhor dia será quarta-feira, seus números da sorte são 13 e 44 e a cor que atrai abundância é o vermelho escuro. Tenha muita atenção com a depressão e o nervosismo, buscando aconselhamento profissional se necessário.

Sagitário

Uma explosão de oportunidades podem surgir em seu ambiente de trabalho; você deve aproveitar a oportunidade de estudar e se aperfeiçoar, especialmente na arte, publicidade, administração ou idiomas.

Você tomará uma decisão drástica em sua vida amorosa. Alguns deixam no passado um amor que não traz benefícios. É hora de aprender mais sobre si mesmo.

Seu dia de sorte será a quinta-feira, seus números são 17 e 34 e suas cores de abundância são cinza e preto.

Evite cair em mentiras e fingir aparentar o que não é. Tenha cuidado com perdas de dinheiro e tente ser mais cauteloso em seus investimentos.

Capricórnio

Você terá uma semana de mudanças positivas e a oportunidade de um emprego melhor pode surgir. Portanto, você deve estar ciente dessas mudanças positivas, deixando de lado o orgulho e aceitando as boas possibilidades.

É hora de retomar estudos. Um amor do passado retornará à sua vida, mas evite ser infiel e leve seu relacionamento a sério. Os solteiros podem iniciar um relacionamento muito compatível com os signos de Áries, Gêmeos ou Virgem.

Seu melhor dia será a sexta-feira, seus números da sorte são 14 e 23 e sua o branco trará abundância. Você pode ganhar dinheiro extra. Tenha atenção com a infidelidade e tente resolver isso em sua vida.

Aquário

Esta semana será decisiva para você, especialmente no emprego. Tente ser claro sobre o que deseja, pois sua mente é muito forte e pode tornar os pensamentos realidade.

Não tente mostrar que você é melhor que o outro; apenas tenha humildade e descrição. No amor, você permanecerá estável com seu parceiro e podem falar sobre começar uma família ou dar um passo importante no relacionamento.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém muito compatível do signo de Áries, Touro ou Libra. Se exercite e aproveite os raios do sol para que as boas energias se intensifiquem e você tenha mais vitalidade.

Tenha cuidado com um amor do passado; tente ao máximo estar em paz. Seu melhor dia será sábado, seus números são 15 e 20 e as cores que atraem a abundância são o vermelho e o branco.

Peixes

Nesta semana, uma mudança positiva pode influenciar tudo o que você fizer. Você terá novidades produtivas em seu ambiente de trabalho. Alguns podem procurar um emprego melhor para se desenvolver ainda mais profissionalmente.

Você efetua pagamentos e quita dívidas. É importante admitir que está errado ou que nem sempre está certo. Você envia algo para o conserto.

Seu melhor dia será domingo, seus números são 07 e 21 e as cores que atraem abundância são o azul e o cinza. Tente não ser mais tão dramático em sua vida amorosa e entenda que você nem sempre terá o que deseja.

Procure um amor mais compatível e dê uma chance para os signos de Câncer, Libra ou Escorpião. Seja paciente nesta quarentena.