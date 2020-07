Battle Royale: Confira tabela atualizada com os pontos da 8ª semana da C.O.P.A. Free Fire

Faltando apenas uma semana para que sejam definidos os 12 finalistas da C.O.P.A. Free Fire, as equipes protagonizaram uma rodada repleta de emoção, com somente dois times repetindo o BOOYAH! nas 12 quedas da ‘Semana 8’ disputadas na sexta-feira, no sábado e domingo.

Como revelado pela Garena, a liderança segue nas mãos dos Bastardos, indiscutivelmente a melhor equipe da competição até o instante.

Em seguida, temos a LOUD, um dos times que carimbou dobradinha no final de semana, e segue firme na vice-liderança.

Como detalhado, Corinthians e INTZ mantiveram suas posições entre os cinco melhores, mas a quinta posição ganhou uma nova equipe, a paiN Gaming, que deixou a Vivo Keyd para trás após mais uma série de boas quedas, algo que não tem sido visto por parte dos Guerreiros, que mais uma semana dormiram no ponto. Confira a tabela completa:

Reprodução

As partidas acontecem sempre na sexta, sábado e domingo, a partir das 18h. com transmissão ao vivo no canal do YouTube e na BOOYAH!.

Com informações da Garena

