WhatsApp: como alterar o tamanho da fonte no aplicativo

Um ajuste permite alterar o tamanho da fonte no aplicativo WhatsApp. Com isso, além de facilitar a leitura, com caracteres maiores, também é possível dar uma ‘nova aparência’ ao app.

Como revelado pelo site Fayerwayer, a maneira para alterar o tamanho da fonte no app de mensagens é muito simples.

No menu ‘Configurações’ no aplicativo, localizado na parte superior direita da tela, devemos selecionar a opção ‘Bate-papo’.

É neste local onde veremos a opção de tamanho da fonte. Podemos encontrar três opções diferentes disponibilizadas: pequena, média e grande .

Com isso, basta selecionar a melhor opção. No final, as mensagens ficarão parecendo maiores do que as que já estamos acostumadas.

