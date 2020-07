Turismo: aqui estão as dicas para evitar a contaminação de coronavírus durante voos

As companhias aéreas voltaram a retomada gradualmente, mas como já sabemos há um novo normal no turismo que deve ser levado em consideração para evitar a contaminação de coronavírus durante voos.

É verdade que muitas companhias aéreas já coloram em prática protocolos de limpeza das aeronaves e que, de acordo com estudos, o sistema de ventilação da cabine ajuda a combater o vírus.

Mas como, neste momento, toda precaução é necessária, o Metro Jornal selecionou algumas dicas para quem precisará viajar de avião durante a pandemia.

Máscara é indispensável

A GOL, Latam e a Azul são algumas das companhias aéreas brasileiras que exigem o embarque com o uso de máscara. No entanto, vale ressaltar que, mesmo que uma companhia não exija, o uso é essencial e uma das medidas eficazes para evitar o contágio.

Invista em um assento na janela

Você sabia que o assento na janela evita se contaminar com doenças contagiosas? Ao menos é o que indica um estudo realizado na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, em 2018. De acordo com a pesquisa, longe do corretor a chance de encontrar outras pessoas é cinco vezes menor.

Use álcool em gel ou lava as mãos durante o voo

O álcool em gel 70, registrado na Anvisa, será seu melhor aliado durante o voo. Antes de comer ou até mesmo passar a mão no rosto, faça a higienização com álcool em gel ou lave as mãos.

Limpe seu assento

Leve um pano desinfetante para limpar seu assento. Eles permitem uma limpeza rápida e você terá menos chance de entrar em contato com o vírus.

LEIA TAMBÉM: