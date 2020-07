Se você está usando a máscara desta forma, você corre o risco de pegar coronavírus

A máscara é um item extremamente importante para impedir a propagação do coronavírus. No entanto, muitas pessoas acabam usando-a de forma incorreta e podem estar expostas ao vírus. Diante disso, a Extrafarma compartilhou com o Metro Jornal alguns erros que devem ser evitados ao usar a máscara.

Erro: não higienizar as mãos antes de colocar a máscara de proteção

“Nunca toque a máscara de proteção antes de lavar as mãos, ou você corre o risco de contaminá-la antes mesmo de sair de casa. O primeiro passo para um uso seguro é colocar a máscara de proteção somente após essa higienização”, explica a Extrafarma.

Erro: deixar o nariz descoberto

“A máscara de proteção deve proteger bem o nariz e a boca, cobrindo também o queixo. Certifique-se de que o tecido fique bem ajustada ao rosto, sem que fiquem vãos largos nas laterais”.

Erro: tocar a máscara de proteção para ajustá-la ao rosto

Evite ao máximo tocar na máscara de proteção. “Caso precise arrumá-la, nunca toque a parte de tecido. Manuseie somente as alças para ajustá-la, assim você evita contaminá-la com as mãos”, comenta.

Erro: achar que o uso da máscara de proteção é suficiente para se proteger

“Mesmo com o uso de máscaras de proteção, é fundamental continuar respeitando as medidas de prevenção ao contágio: manter uma distância segura de outras pessoas ao sair de casa e jamais tocar o rosto com as mãos antes de lavá-las”, alerta.

Erro: usar a máscara de proteção apenas na presença de outras pessoas

“Mesmo que não haja outras pessoas por perto, usando a máscara de proteção você evita que possíveis gotículas infectadas contaminem as superfícies com as quais entrou em contato”.

Erro: retirar a máscara de proteção sem cuidado

“Ao voltar da rua, coloque a máscara de tecido imediatamente para lavar e higienize bem as mãos em seguida. No caso de máscaras descartáveis, faça o descarte adequado no lixo comum”.