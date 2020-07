PlayStation Plus: jogos gratuitos do mês de julho de 2020; disponíveis de 7 de julho a 3 de agosto

Os títulos 'NBA 2K20', 'Rise of the Tomb Raider' e 'Erica' são os jogos gratuitos, do mês de julho, para membros de PlayStation Plus (PS Plus).

Como revelado pela Sony, os títulos estarão disponíveis para baixar de 7 de julho até 3 de agosto. Confira detalhes:

NBA 2K20

“O NBA 2K evoluiu para muito além de uma simples simulação de basquete. Com seu bairro imersivo e aberto para o mundo, o NBA 2K20 é uma plataforma onde gamers e jogadores de basquete se encontram e criam novidades na cultura do basquete”.

“Leve suas habilidades para um nível mais alto, utilizando um mecanismo de movimentos atualizados e que seguem um estilo pessoal, controles avançados de arremessos, um novo sistema de dimensionamento de dribles, colisões aperfeiçoadas sem a bola e um novo jogo defensivo de leitura e reação”, revela a descrição.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

“Em Rise of the Tomb Raider, Lara descobre um mistério antigo que a coloca na mira de uma organização cruel conhecida como Trinity. Enquanto ela corre para encontrar um artefato poderoso e muito procurado antes de Trinity, os rastros a levam a um mito sobre a Cidade Perdida de Kitezh”.

“Lara sabe que precisa chegar à Cidade Perdida e seus segredos ocultos antes de Trinity, então parte para a Sibéria em uma expedição emocionante”, revela a descrição o jogo.

Erica

“Essa experiência cinematográfica combina valores de produção hollywoodiana de alta fidelidade com uma jogabilidade tátil e envolvente. Assuma o papel de Erica, uma jovem corajosa atormentada por pesadelos do assassinato de seu pai”.

“Com os eventos traumáticos que assombraram você quando criança, trazidos de volta à luz dos dias atuais, há pistas terrivelmente novas. Cabe a você descobrir a verdade chocante por trás dessa tragédia devastadora. Cada escolha que você faz influencia no desenvolvimento do jogo, com vários desfechos esperando por você no final dessa narrativa envolvente e dramática”, descreve.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: