Os signos que não abrem mão de estar no controle dos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco gostam de possuir o controle e tomar as rédeas das situações, inclusive quando falamos de relacionamentos amorosos.

Confira quais são:

Touro

O taurino confia na forma como faz as coisas e prefere ficar no controle para se manter seguro. Este signo do zodíaco é territorial e, especialmente com o parceiro, pode demonstrar uma tendência possessiva, se mantendo sempre alerto e muito apegado.

Câncer

O canceriano sabe como usar a manipulação e o controle sutil para conseguir o que deseja, inclusive no relacionamento. Nem sempre suas motivações são negativas, mas ele é apegado e odeia sentir que está perdendo poder, podendo atrapalhar o andamento das coisas com ressentimento ou sufocando o parceiro.

Leão

O leonino não gosta de ser guiado e influenciado pelas outras pessoas, até mesmo quando se trata do seu parceiro de vida. Este signo gosta de ter a última palavra e pode se sentir menosprezado quando o outro apenas pede mais confiança e mediação das decisões, o que pode acabar em dramas.

Escorpião

O escorpiano pode deixar que sua natureza desconfiada e ciumenta aumente a sede de tentar controlar as coisas. No relacionamento, este signo pode preferir não só tomar as rédeas, como manipular para que as coisas saiam do seu jeito. Nem sempre entendem o quanto esse comportamento pode ser problemático e sufocante.