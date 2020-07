Os signos que focam no futuro quando o assunto é amor

Cada signo do zodíaco vive o amor de uma forma e alguns pensam muito no futuro da sua vida amorosa. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano se lembra do seu passado, mas tenta sempre se apegar as mudanças que podem acontecer no futuro. Quando pensa em amor e relacionamentos, ele nem sempre chega a fazer grandes planos no presente, mas visualiza aonde quer chegar e não esquece o que precisa fazer para alcançar isso.

Libra

O libriano vive o presente, mas também pode focar muito no futuro do casal, pensando que sempre há tempo para dar um novo passo assim a uma melhor realidade. Pode ver as coisas com cautela e adiar algumas decisões com a confiança de que o amanhã pode ser mais claro ou melhor.

Virgem

O virginiano sabe que o tempo passa rápido e tentará se preparar para o futuro, pensando nas melhores decisões e planejando. Quando sente que o outro não visualiza a vida a longo prazo pode ficar decepcionado e frustrado.

Sagitário

O sagitariano tem seus próprios objetivos e, apesar de viver o amor intensamente no presente, tende a imaginar cenários no futuro. Infelizmente, se sente que o relacionamento não segue o caminho do destino que ele almeja, pode se preocupar e buscar uma forma de não desviar do objetivo.