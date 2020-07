O medo que cada signo do zodíaco não revela

Todas as pessoas possuem medos que preferem guardar e não revelar para as outras pessoas. Confira aquilo que cada signo teme, mas não demonstra:

Áries

O ariano teme que as reviravoltas da vida e do amor façam as pessoas esquecê-lo e ele termine sem a companhia de quem hoje é importante.

Touro

O taurino tem medo de precisar viver uma situação difícil que afete a sua comodidade e não permita que ele realize seus sonhos.

Gêmeos

O geminiano tem medo de não poder fazer o que quer por algum tipo de limitação ou falta de independência.

Câncer

O canceriano tem muito medo de perder a companhia da sua família ou de pessoas queridas, especialmente se a culpa por afastá-los caia sobre eles.

Leão

O leonino teme se perder no meio do caminho e acabar encontrando grandes fracassos no futuro.

Virgem

O virginiano teme as reviravoltas da vida que não pode controlar e render momentos muito complicados, como doenças, acidentes e perdas.

Libra

O libriano teme não encontrar a felicidade apesar de fazer tudo o que parecia mais correto, principalmente se isso o fizer se tornar triste e apagado.

Escorpião

O escorpiano tem medo de perder o amor de pessoas que considera importante e o controle sobre seus sentimentos.

Sagitário

O sagitariano tem medo de não conseguir realizar tudo o que sonha ou não poder explorar o mundo da forma que sempre desejou.

Capricórnio

O capricorniano teme perder tempo e acabar levando uma vida medíocre e sem as realizações que ele almejava.

Aquário

O aquariano tem medo de não poder manter no futuro aliados e pessoas queridas acreditando nele, o que poderia acabar deixando-o sozinho e sem apoio.

Peixes

O pisciano teme não curar as feridas do seu coração e poder seguir em frente no amor para construir uma história feliz.