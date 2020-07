8 produtos para fazer a higiene do seu pet em casa

Com as medidas de isolamento social, alguns serviços estão limitados. Embora a maioria dos pet shops continuem atendendo, como a mobilidade dos donos dos bichinhos está limitada, pode ser um bom momento para desenvolver o talento de cuidado e higiene com eles. Para você que é dono de um pet, selecionamos oito produtos que você precisa ter em casa. Confira:

1. Banheira Pet Portátil





Banheira portátil com mesa removível, totalmente desmontável e prática, foi projetada com auxílio de groomers competidores, com finalidade de auxiliar no momento das competições, vem com girafa e suporte para chuveiro (chuveiro não acompanha), fácil transporte e montagem. Aguenta pets maiores até 50 quilos. Compre a partir de R$ 850,00.

2. Shampoo Pet Life Citronela Cães e Gatos 500 ml





Este é o shampoo mais vendido no site de e-commerce da Amazon. O shampoo pet life citronela foi desenvolvido para proteger, higienizar e embelezar cães e gatos de todas as idades e raças. Com alto poder de limpeza, possui lanolina para proteger a pele, não irrita os olhos, corante natural e espuma cremosa. Maior sensação de conforto, frescor e higiene para seu “amiguinho”. Compre a partir de R$ 12,99.

3. Surosolve Líquido Elanco para Cães e Gatos 125 ml





Solução indicada para a higiene e limpeza dos condutos auditivos de cães e gatos. Promove a remoção do excesso de cerúmen e oleosidade que se acumulam na orelha, reduz mau cheiro sem causar irritação, suaviza e hidrata a pele. Compre a partir de R$ 64,90.

4. Copo Limpa Patinhas Pet





Este copo limpador é uma nova maneira de limpar as patas sujas do seu cão. Ele apresenta uma série de cerdas de silicone macias e espessas dentro de um copo. Projetado para não agredir a pata do seu cão, as cerdas de silicone suavemente afrouxam a lama e a sujeira, mantendo a sujeira dentro do recipiente e não na sua casa ou carro. Compre a partir de R$ 39,90.

5. Toalha de banho absorvente para Cachorro e Gato Legendog





Essa toalha de banho para animais de estimação é altamente absorvente que pode secar seu animal de estimação rapidamente em caso de ficar frio depois de tomar banho. Feita de microfibra para animal de estimação é macia e confortável, dando aos seus animais de estimação uma experiência aconchegante e agradável à pele. Compre a partir de R$ 76,05.

6. Alicate para Corte de Unhas de Cães e Gatos





O Cortador de Unha ideal para cortar a unha do seu cãozinho evitar vários acidentes. Este cortador que possui um corte preciso e o seu cabo emborrachado facilita o manuseio na hora de cortar a unha do seu pet. Tome muito cuidado, pois as unhas dos pets possuem vasos sanguíneos em sua base. Não se deve cortar muito próximo a esses vasos devido à chance de sangramentos e dor. Compre a partir de R$ 34,89.

7. Rasqueadeira para Cães com cerdas metálicas e botão de remoção de pêlos





Para cuidar do sub pêlo do seu amigo, essa rasqueadeira é capaz de satisfazer várias necessidades e garantir a limpeza periódica adequada do animal. Elimina os pelos mortos, exercendo um efeito profundo, mas não irritante na pele e facilitando o próximo passo com o pente. Também tem botão para limpeza fácil da rasqueadeira. Compre a partir de R$ 75,04.

8. Escova tira pêlo para Gatos





Gatos tendem a soltar pelo mortos, uma solução para diminuir esse problema é a Escova Tira Pêlo Furminator para Gatos com pêlo longo ou pequeno super eficaz e de fácil uso, elimina pelos mortos do seu pet sem danificar os pelos saudáveis do animal. Diferente das escovas convencionais e mais segura que uma rasqueadeira, não oferece irritação a saúde do seu peludo. Compre a partir de R$ 119,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.