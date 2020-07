5 penteados com cabelo solto que emagrecem o rosto

Existem muitas maneiras de transformar seu look todos os dias sem ter que ir ao salão de beleza. Os penteados com cabelos soltos são uma delas.

Penteados com cabelo solto que emagrecem o rosto

Tranças

Divida o cabelo ao meio e de cada lado crie uma trança da sua testa até o pescoço. Amarre as pontas. Deixe o resto do cabelo solto e você pode passar ou criar ondas com uma pinça.

Rabo de cavalo alto

Esse penteado se tornou um dos favoritos nas redes sociais e é muito fácil de fazer. Pegue a parte de cima do cabelo e penteie-o para trás. Deixe duas mechas perto do seu rosto soltas. Em seguida, amarre o cabelo em um rabo de cavalo alto. Você pode criar ondas em cabelos soltos ou deixá-lo liso, como preferir.

Coque alto

Este estilo casual é ideal para um look feminino e despreocupado. Escove todo o cabelo e penteie-o para trás. Crie um rabo de cavalo alto, deixando algumas mechas de fora e enrole o cabelo do rabo de cavalo para criar um coque. Disponha as mechas de cabelo nas laterais do seu rosto para enquadrá-lo.

Rabo trançado

Mude o visual do seu rabo de cavalo clássico, tornando-o um penteado muito mais sofisticado. Escove todo o cabelo e penteie-o para trás. Amarre-o em um rabo de cavalo. Em seguida, pegue o cabelo solto e crie uma trança.

Com uma bandana

Para complementar o seu visual e deixá-lo mais sofisticado, adicione uma bandana ao seu penteado. Divida o cabelo ao meio e faça um coque alto. Em seguida, amarre a bandana com um nó na parte da frente.