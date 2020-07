Para melhorar experiência e segurança do viajante, GOL lança check-in por WhatsApp

Além do site e do aplicativo, o passageiro que voa pela GOL também pode realizar o check-in diretamente no WhatsApp. O recurso foi lançado na última sexta-feira (3) e visa oferecer mais alternativa digital de autoatendimento.

“Somado ao check-in, os clientes também podem utilizar o serviço para obter informações sobre como gerenciar os seus voos. Nesta fase inicial, o acesso será disponibilizado com comunicações personalizadas para os clientes selecionados com viagens próximas, que ainda não realizaram o check-in, colaborando para evitar aglomerações nos aeroportos”, explica a companhia em comunicado.

