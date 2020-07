Os signos do zodíaco que estão prontos para atacar e defender

Alguns signos do zodíaco não fogem dos problemas e podem ser bons não só em atacar, mas também em se defender diante dos problemas. Confira:

Áries

O ariano é impulsionado pela ação e pela reação, por isso seus movimentos são espontâneos. Ele é capaz de se proteger e atacar sem pensar duas vezes, fazendo isso também por quem está ao seu lado. Possui muita energia para batalhar pelo o que acredita.

Leão

O leonino possui vitalidade e impulso para atacar e se defender na hora certa. Ele pode se preparar e ficar a espreita dos embates, sabendo bem como se posicionar diante deles. É protetor com as pessoas que ama e com aqueles que não têm força para se defender, mas imbatível com o oponente.

Escorpião

O escorpiano é motivado por sua intensidade e, por mais que tenha muito mais energia para atacar, também sabe se defender e lutar por seus aliados. Suas emoções, sentimentos e desejos podem ser extremos e quando se vê diante de uma batalha sua força é liberada.

Aquário

O aquariano não tem medo de se arriscar em atacar e defender, mesmo que esta seja a primeira vez que age desta maneira. Este signo encara o desconhecido e luta pelo o que acredita, agindo com rapidez e de forma intuitiva diante dos imprevistos.