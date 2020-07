Os signos que se afastam quando o parceiro quer influenciar seu ritmo

Alguns signos do zodíaco valorizam muito sua liberdade para fazer as coisas no seu próprio tempo e do jeito que querem, podendo se afastar daqueles que querem mudar isso.

Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de viver com pressa e pode se afastar daquelas pessoas que desejam um tempo para pensar melhor ou pedem que o outro diminua o ritmo. Ele gosta de agir, mas por vezes perde de tomar melhores decisões quando deixa a impulsividade falar mais alto.

Touro

O taurino é cuidadoso e prefere andar por um caminho firme ao invés de correr riscos desnecessários. Ele não gosta de pessoas que apressam uma decisão ou querem repostas espontâneas quando lidam com temas delicados.

Virgem

O virginiano está sempre lidando com muitas coisas e gosta de se dar o tempo para fazer tudo da melhor forma. Por isso, ele se afastará daqueles que não estão dispostos a esperar seu processo de reflexão, antes de colocar a mão na massa.

Sagitário

O sagitariano não gosta de permanecer estagnado em nenhuma área da sua vida. Por isso, quando as pessoas pedem calma e paciência ele pode não levar em consideração e preferir se afastar. Ele não quer perder tempo e no final acaba fazendo sempre tudo no seu próprio ritmo.