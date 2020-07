Os signos mais perfeccionistas do zodíaco

Alguns signos do zodíaco são detalhistas e costumam ser ambiciosos com o que fazem, mirando sempre no perfeccionismo das ações. Confira:

Touro

O taurino gosta de contemplar e se sentir contemplado, por isso se apega a ser perfeccionista com suas ações e apresentação. Para ele é fundamental que os detalhes andem de mãos dadas com bom gosto e a beleza sempre que puder.

Libra

O libriano sempre tem muitas facetas e abusa do perfeccionismo em todas elas. Ele aprecia a estética, a elegância e, em alguns casos, até a formalidade. Por isso, este signo não deixa os detalhes passarem despercebidos e se compromete com eles.

Virgem

Além de ser racional e inteligente, o virginiano sabe identificar os detalhes que fazem a diferença ou as coisas funcionarem ainda melhor. Ele se apega nos hábitos e organização para agir com perfeccionismo e também cobrá-lo dos outros.

Capricórnio

O capricorniano se esforça para fazer as coisas do melhor jeito possível e focar nos detalhes que serão vistos pelos outros. Nem sempre são os mais caprichosos, mas estão sempre atentos ao que é insubstituível e pode fazer a diferença na forma em que as pessoas enxergam o que ele faz.