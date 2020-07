Novos recursos liberados pelo WhatsApp para Android e iOS nesta semana

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novos recursos para os usuários. E duas novidades foram liberadas nesta semana.

Primeiro, foram liberadas melhorias para chamadas de vídeo em grupo, para os sistemas Android e iOS.

Agora, se o usuário quiser focar em alguém durante uma chamada de vídeo em grupo, é necessário tocar e segurar no vídeo de um participante para visualizá-lo em tela cheia. Além disso, foi adicionado o ícone de vídeo a grupos com até 8 participantes.

Em segundo, o modo escuro está disponível para Web e para Computador. O dark mode já estava liberado para celulares desde o início do ano.

Próximos dias

Outros recursos também serão liberados pela plataforma. Ao longo das próximas semanas, duas novidades estarão disponíveis para os usuários com as versões mais recentes do app. Confira:

Código QR: Em breve, o usuário poderá escanear o código QR do número do WhatsApp de qualquer pessoa para adicioná-la aos seus contatos.

Figurinhas animadas: Para tornar as trocas de mensagens ainda mais divertidas e expressivas, será lançado pacotes de figurinhas animadas.

