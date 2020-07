Luzes em cabelos escuros: 5 cores que são tendência nesta temporada

Que tal conferir algumas luzes em cabelos escuros que podem transformar o visual do seu cabelo durante esta temporada? O portal Nueva Mujer preparou um guia com o melhores efeitos para as morenas.

Luzes em cabelos escuros

Mocha

O efeito mocha combina tons castanhos claros e loiros para recriar os tons da bebida de café, chocolate e leite. É feito deixando a base escura de sua cor natural e descolorindo mechas com diferentes níveis de saturação. Esta técnica é ideal para dar volume e movimento ao cabelo.

Tons de mogno

Nesta temporada, o retorno aos tons mais naturais será uma tendência a considerar. Os tons de mogno são caracterizados por manter uma aparência natural enquanto clareia o cabelo e dá-lhe tons avermelhados claros. Ele pode ser usado em luzes para criar contraste ou todo o cabelo, dependendo do estilo que você deseja ter.

Luzes sutis

Uma maneira de manter a aparência natural do cabelo e dar-lhe brilho é criando mechas mais claras que imitam o reflexo do sol.

Tons de caramelo trazem calor e movimento para cabelos escuros, podem ser usados em efeitos sutis, como babylights ou em gradientes de cor como uma balaiagem.

Caramelo

Os efeitos de cor nos tons de caramelo serão os mais desejados, pois ajudam a dar dimensão e contraste ao cabelo escuro. Você pode usá-lo em luzes ou gradientes para manter sua cor natural na raiz.

Efeito platina

Se você quer ousar, experimente a descoloração extrema para alcançar uma cor de platina. Você pode fazer isso com um efeito de reflexão sutil para que você não precise de retoques frequentes. A única coisa a ter em mente é que a descoloração profunda requer várias sessões para alcançar uma cor platinada. Por isso, recomenda-se consultar um especialista para evitar maltratar o cabelo.