Como impedir a queda de cabelo tomando estas 3 vitaminas

Se o seu cabelo está caindo sem parar e você está preocupado, a primeira coisa que você precisa verificar é a sua dieta.

Segundo o portal Nueva Mujer, existem muitos fatores que estimulam a queda de cabelo, como o excesso de gordura capilar, caspa e couro de cabelo seco, mas também é causado por uma dieta ruim em nutrientes e vitaminas.

As vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do corpo, indispensável para manter a pele, as unhas e os cabelos em bom estado.

Vitaminas para parar a queda de cabelo

A melhor maneira de adicionar vitaminas ao seu corpo é através de vegetais e frutas, mas você pode procurar um suplemento vitamínico de muitos que existem no mercado.

Vitaminas do complexo B

As vitaminas do complexo B devem ser tomadas se você tiver queda de cabelo, pois irá fortalecer os fios. “A biotina é uma vitamina B, um componente básico para folículos capilares e é um suplemento fundamental para tratar o afinamento capilar”, explicou o portal Vous Vitamin.

Vitamina C

Minerais e vitamina C também ajudam a fortalecer o cabelo e prevenir a queda de cabelo. “A vitamina C e os minerais para a queda de cabelo, como zinco e ferro, fornecem nutrientes essenciais para cabelos saudáveis e mais longos”, informou o portal Viviscal Professional.

Vitamina A

A vitamina A é inestimável se você quiser ter cabelos saudáveis e livres de queda: “todas as células precisam de vitamina A para crescer. Isso inclui cabelo, o tecido que mais cresce no corpo humano. A vitamina A também ajuda as glândulas cutâneas a produzir uma substância oleosa chamada sebo. O sebo hidrata o couro cabeludo e ajuda a manter os cabelos saudáveis”, explicou o portal Healthline.