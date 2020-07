No final da semana, o cansaço é geralmente tão intenso que às vezes não podemos dormir. Para isso, nada melhor do que um chá relaxante que nos permite nos libertar do estresse e ficar mais calmo ao desligar tudo e dormir.

Chá para dormir melhor

O chá de camomila é talvez a infusão relaxante mais popular: “a camomila é uma nervina relaxante que ajuda a incentivar o sono tranquilo”, explica o portal Healthy Maven.

Além disso, o chá de lavanda tornou-se cada vez mais popular por seus benefícios relaxantes. “Ele tem sido usado há séculos para promover relaxamento e tratar condições como ansiedade, insônia, estresse e depressão”, segundo o blog Supercharge Your Life.

Chá de lavanda e camomila para dormir melhor

Ingredientes

2 sacos de chá de lavanda ou 2 colheres (sopa) de flores de lavanda

2 sacos de chá de camomila ou 2 colheres (sopa) de flores de camomila

2 xícaras de água

1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de preparo

Ferva a água. Retire-a do fogo e adicione os sacos de chá ou as colheres de flores. Deixe descansar por 10 minutos. Coe o líquido e beba o chá.