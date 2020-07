Aérea Azul implementa tecnologia que rastreia bagagem em todos os voos da companhia

A companhia Azul informou, por meio de comunicado, que criou uma ferramenta de rastreio de bagagem que monitora o caminho das malas desde o despacho no check-in até a entrega no destino final.

Como revelado, em Cuiabá, onde os testes foram feitos, os índices de extravio de bagagem vem diminuindo a cada dia nos voos da empresa que partem ou chegam da capital do Mato Grosso.

"A tecnologia funciona com aparelhos semelhantes a smartphones que são utilizados pelos Tripulantes da Azul para fazer a leitura do código de barras que acompanha a etiqueta da bagagem despachada. Com o “traking code”, ou código de rastreamento em português, a mala é rastreada a cada manuseio e o status da bagagem é enviado para um sistema de controle", detalhou.

Por meio do aplicativo da Azul, o Cliente recebe notificações sobre três diferentes etapas de movimentação de sua bagagem: o próprio check-in – não sendo mais necessário a entrega do “canhoto” da etiqueta para o Cliente -, o carregamento na aeronave e a restituição, na esteira de bagagens, no aeroporto de destino final.

Segundo a empresa, a ferramenta inédita no país já está sendo utilizada em todos os aeroportos que contam com voos da Azul.

Além de trazer informações úteis para o Cliente, a ferramenta também alimenta um sistema interno que fortalece o controle da companhia em todas as bagagens em trânsito.

Com informações da Azul

