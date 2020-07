50 melhores restaurantes do mundo leiloam experiências para amenizar crise no setor gastronômico

Uma entidade que reúne os 50 Melhores Restaurantes do Mundo anunciou, nesta semana, uma ação especial que vai leiloar experiências gastronômicas e arrecadar doações para ajudar restaurantes prejudicados durante a pandemia do novo coronavírus.

A 50 Best Organization promoverá eventos especiais para os doadores em diversos países pelo mundo, através de leilões. Toda a renda será revertida para restaurantes que se inscreveram no programa de auxílio e para nove entidades que atuam com o setor. No Brasil, as arrecadações irão para a ONG Nosso Prato, que fornece refeições para trabalhadores do setor de serviços.

Os leilões ocorrerão entre 3 e 12 de julho, e o Brasil conta com três das 150 experiências programadas: duas no Rio, uma em São Paulo. Os vencedores poderão usufruir dos prêmios entre 11 de janeiro e 23 de dezembro de 2021.

Em São Paulo, a experiência será patrocinada pelos chefs Jefferson e Janaína Rueda. Com duração de três dias, o pacote para duas pessoas inclui um menu no restaurante A Casa do Porco, coquetéis e aperitivos no Bar da Dona Onça, uma ida ao Hot Pork para provar os cachorros-quentes da casa e à Sorveteria do Centro para testar os sorvetes diferenciados da casa.

Também inclui uma feijoada com caipirinha na casa dos chefs, um tour cultural pelo centro da capital paulista e uma visita à fazenda de porcos da família Rueda em São José do Rio Pardo.

A primeira experiência no Rio de Janeiro apresentada é trazida pelo chef Alberto Landgraf, do Oteque. Duas pessoas poderão fazer um tour pelos melhores bares da Barra da Tijuca ao lado de Landgraf, provar um menu com bebidas no Oteque, ter duas noites de acomodação no hotel Fairmont, em Copacabana, além de uma "cocktail experience" no bar Spirit Copa e uma experiência gastronômica no Marine Restô – ambas no mesmo hotel.

A segunda delas envolve outro famoso chef do Rio de Janeiro, Rafa Costa e Silva do Lasai. A experiência inclui uma visita ao mercado de peixes ou um passeio de pescaria com o responsável pelos peixes do restaurante, um "almoço tradicional no Rio de Janeiro", um menu degustação com o chef no Lasai, duas noites de acomodação no hotel Fairmont e duas experiências gastronômica no mesmo estabelecimento.