5 dicas para cuidar da higiene bucal de seu cachorro

Assim como os humanos, os cães também podem ter problemas bucais que se negligenciados podem causar uma série de doenças em seu animal e até mesmo problemas cardíacos sérios.

Por isso é importante cuidar da saúde de seu cãozinho desde cedo, priorizando a limpeza dos dentes e visitas frequentes ao veterinário.

Segue aqui 5 dicas para ajudá-lo com a saúde bucal de seu Pet:

1 – Escovação. Comece desde filhote

A melhor forma de acostumar seu cão à escovação é começar ainda filhote, para que ele crie o hábito. Use escova de dentes e pasta para cachorros. Se for filhote, use escova no estilo “dedeira”, mas o importante é higienizar uma vez por dia.

2 – Produtos de saúde bucal

A escovação é o método indicado para cuidar de seu cachorro, mas existe uma série de produtos que também podem ser usados para ajudar na saúde bucal de seu PET. São sprays antissépticos, petiscos antitártaros, brinquedos antitártaros e soluções bucais que podem ser misturadas à água do animal.

3 – Fique atento aos sinais

Acostume-se a examinar a boca de seu dog, busque alterações nos dentes e na gengiva, caroços, lesões, fraturas e até mesmo alteração de cor. Falta de apetite e perda de interesse por brinquedos também podem indicar problemas com os dentes. Tem dúvidas? Corra para o veterinário.

4 – Alimentação é chave de tudo!

A chave para a saúde de seu cão está na alimentação. Rações de qualidade, balanceadas, ajudam na mastigação e na conservação do animal. Os petiscos também devem ser vigiados com cuidado, evitando alimentos inadequados, que geralmente são as causas de tártaros e placas bacterianas nos Pets. Use petiscos feitos exclusivamente para cães.

5 – Visite um veterinário com frequência

Os animais de estimação devem visitar os veterinários com frequência, assim como nós, humanos, visitamos o dentista regularmente. O animal deve passar por um exame de rotina pelo menos uma vez ao ano.