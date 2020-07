Veja 5 raças de cães que não tem pelo

A maioria das raças de cães que conhecemos possui ampla pelagem enecessita de banhos e tosas constantes para manter a limpeza e a saúde da pele.

Mas nem todas as raças tem como marcas diferenciais a quantidade e a cor dos pelos. Algumas raças de várias partes do mundo nascem sem pelo ou com uma rara pelagem, tornando sua aparência bastante exótica.

Veja 5 raças de cães que nascem sem pelos:

Cão de Crista Chinês – Existem duas variações do Cão de Crista Chinês, um totalmente pelado e outro com pelos na cabeça, cauda e pés. Apesar do nome, é originário da África.

Reprodução

Pelado Mexicano ou Xoloitzcuintle – Diz a lenda asteca que essa raça foi criada pelos deuses para guardar os vivos e guiar os mortos no além. Esses cães podem ter pelos na cabeça, pés e cauda e tem uma variedade grande de tamanhos e cores.

Reprodução

Terrier Americano sem pelo – Animais inteligentes e amáveis que possuem as mesmas características do terrier rateiro. Por não ter pelos, a cor de sua pele se altera de acordo com as estações do ano.

Reprodução

Pila Argentino – Raça originada na América latina cheia de energia, alegres e brincalhões. Tem como traço sua longevidade, costumam viver até 20 anos.

Reprodução

Pelado Peruano – Raça mais reservada, cujo ideal é a socialização ainda filhote. Costuma ter tufos de pelos na cabeça, como moicanos.