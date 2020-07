Turismo: estes são os 20 países mais pacíficos do mundo para conhecer em 2020

O Índice Global de Paz (GPI) é um estudo, publicado anualmente pelo Instituto de Economia e Paz (IEP), que classifica os países mais pacíficos levando em consideração 23 indicadores, entre eles: tamanho e armamento militar, taxas de criminalidade, contribuições para missões de manutenção da paz da ONU entre outros.

Como de costume, este ano diversos países entraram para o ranking. Novamente, a religião mais pacífica do mundo é a Europa, que conta com 13 países no ranking. A partir do ranking, o turismo pode se beneficiar muito.

Isso porque os viajantes podem considerar este ranking como uma indicação para conhecer países que estão atuando para promover a segurança e bem-estar tanto da sua população quanto dos seus visitantes.

Veja quais são os países mais pacíficos do mundo em 2020:

Islândia Nova Zelândia Portugal Áustria Dinamarca Canadá Cingapura República Tcheca Japão Suíça Eslovênia Irlanda Austrália Finlândia Suécia Alemanha Bélgica Noruega Butão Malásia

