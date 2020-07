Saiba como fazer um bombocado com apenas 2 ingredientes

Poucas pessoas sabem, mas é possível fazer um fazer um bombocado com apenas dois ingredientes. Confira a receita do site Guia da Semana.

Ingredientes

500 g de coco ralado

1 lata de leite condensado

Modo de Preparo

Basta misturar o coco ralado com o leite condensado e colocar bolinhas com a ajuda de uma colher em uma forma forrada com papel manteiga.

Depois, leve para assar em um forno pré-aquecido a 180 graus por 10 ou 12 minutos ou até que as bolinhas fiquem levemente douradas.

LEIA TAMBÉM