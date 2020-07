O mega recurso que será ativado pelo app WhatsApp nos próximos dias

Um novo recurso será liberado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, para os sistemas Android e iOS, nos próximos dia.

Com isso, o usuário poderá escanear o código QR do número do WhatsApp de qualquer pessoa para adicioná-la aos seus contatos.

“Ficou ainda mais fácil adicionar um contato. Digitar cada número de telefone é coisa do passado”, detalhou.

Conforme revelado pelo blog da plataforma, o recurso já foi finalizado e pode ser disponibilizado a qualquer momento.

A novidade para o app faz parte de uma série de novos recursos. Confira como deve funcionar:

Reprodução

